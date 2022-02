Atiende CEDH hasta 800 solicitudes de intervención al mes: Matzumoto

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibe cada mes entre 600 y 800 solicitudes de intervención por presuntos abusos de servidores públicos municipales y estatales, cifras que no han cambiado con relación al año recién concluido, aseveró la presidenta del organismo, Namiko Matzumoto Benítez.Sin embargo, aclaró que no todas se constituyen en quejas formales, ya que en muchos casos se resuelven a través de sesiones y orientaciones, además de que, explicó, no todo lo que se plantea es competencia de la CEDH, ante lo cual se brinda asesoría o se realiza una gestión para resolver lo que plantea el peticionario.Matzumoto Benítez agregó que, para acercar los servicios de la comisión se instalan módulos itinerantes 2 veces por mes en diversos municipios, precisamente para la recepción de quejas y solicitudes de intervención.Añadió que esta semana se realizó un recorrido por 17 municipios pero dijo que el programa es permanente todo el año.Refirió, además que los derechos alegados como más vulnerados tienen que ver con la seguridad jurídica, libertad personal, integridad personal, derechos de las víctimas, lo que no ha cambiado con base al año que recién terminó, afirmó.