Atleta xiqueño solicita apoyo económico para acudir a “ultramaratón” en Tailandia

El atleta Osvaldo Yair Peredo Matla, originario de la comunidad de Úrsulo Galván municipio de Xico, requiere dinero para asistir al Mundial de Ultradistancia en Montaña (también llamado “ultramaratón”), en la ciudad de Chiang Mai, Tailandia, disciplina en la que resultó clasificado, por lo que pidió ayuda a la población pues necesita recaudar entre 80 mil a 90 mil pesos.“Ando buscando el apoyo de personas, de empresarios y si se puede también del señor Gobernador, ya que me gané el pase (a la competencia) pero los gastos van por cuenta propia y es un gasto muy elevado. Ando tocando puertas, se aceptan donativos desde un peso”, refirió.El joven xiqueño afirmó que ya giraron al Gobernador un documento del cual no han tenido solución desde hace aproximadamente un mes. En cambio, reveló que solamente ha sido apoyado por el diputado Zárate, “pero todavía falta”.Agregó que tampoco ha recibido ayuda del Alcalde de Xico, al que exhortó apoyar a deportistas; “creo que estamos haciendo algo bien para el Estado de Veracruz, vamos a poner en alto al Estado y ojalá me puedan apoyar”.Osvaldo se convertiría en el primer veracruzano en competir en un evento de este tipo, competencia que será el 5 de noviembre.El joven de 25 años de edad es estudiante de la Licenciatura en Ciencias del Deporte y se encuentra trabando, haciendo rifas y recorridos para recaudar fondos para asistir al campeonato de Tailandia.“Voy yo sólo, somos 3 seleccionados, dos de la Ciudad de México y yo nada más del Estado de Veracruz. Los demás llevan su equipo yo pues me voy sólo. Me voy el 23 de octubre para aclimatarme, entrenar allá y traer un buen resultado. Soy el primer veracruzano que va a participar en un mundial a disputar en ultra distancia, voy por 80 kilómetros y buscando el apoyo, voy a estar 17 días allá”.El deportista lleva 3 años entrenando y ha competido en las carreras más importantes de México.“Mi sueño es ser campeón mundial en un buen lugar allá en Tailandia y más adelante participar en las carreras del extranjero, en Europa, la UTMD y en Estados Unidos”, comentó el joven veracruzano.