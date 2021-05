Atletas veracruzanos exigen asistir al Macrorregional de Luchas en Quintana Roo

Atletas de Luchas Asociadas protestaron en Plaza Lerdo contra la negativa del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) de no permitirles asistir al Macrorregional de la especialidad, a realizarse en Quintana Roo.



En voz de los inconformes, el presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas, Gabriel Ángel Álvarez Quijano, explicó que el pasado viernes, el IVD notificó de la exclusión del selectivo local y, por consiguiente, perdían el derecho de competir por la clasificación a los Juegos Nacionales Conade.



Dijo que el IVD argumentó que la Asociación no realizó las inscripciones de los luchadores en tiempo y forma, situación que el directivo negó al existir una prórroga para los participantes debido a la pandemia por SARS-Cov2.



Esto implicó el viajar tres veces al Puerto de Veracruz para presentar los requisitos directamente en la oficina del IVD, y cumplir con las pruebas de detección de COVID de los 18 deportistas del Estado de Veracruz.



“Ayer nos enteramos que el IVD dejó fuera al equipo de lucha de la participación de los próximos juegos nacionales y se me hace incoherente porque el Instituto me manda a hacer unas pruebas COVID a todos, la PCR la más cara, y estamos cumpliendo con todas las formalidades y si me están pidiendo las pruebas, me mandan un oficio en el cual me indican el itinerario y me dice que no estamos inscritos en el padrón de lucha”.



Álvarez Quijano aseguró que él supervisó el proceso de inscripción de los deportistas, de modo que no existe motivo para excluirlos del macrorregional.



“Si se supone que se inscribieron, ¿quién se está equivocando en este caso?” abundó el quejoso.



De no participar en la fase macrorregional implica un retroceso no solo para la lucha sino para todo el deporte estatal.



“Es un gran retroceso para el deporte veracruzano, no solo para la lucha, yo invitaría a todo el público en general para que se ‘echen’ un clavado en las estadísticas de ver cómo está el deporte veracruzano y se darán cuenta que si nos seguimos sumergiendo en ese abismo no vamos a destacar nunca”.