Atoyac busca impulsar la producción del langostino

Ante la extinción del langostino "manos de carrizo" y Acamaya, que se han visto afectados por la sobre explotación en su hábitat y contaminación de los ríos, el langostino malayo puede ser la mejor alternativa para su cultivo, coincidieron especialistas del Colegio de Postgraduados del Campo Veracruz.Durante el foro denominado "Aprovechamiento integral de los Crustaceos", inaugurado por el presidente municipal de Atoyac, Carlos Ventura de La Paz, en el Festival del Langostino Atoyac 2022, se expuso interés por que Atoyac reactive su economía a través de su gastronomía y el ecoturismo.El doctor Alberto Asiain presentó su magistral ponencia “Los crustáceos de agua dulce: situación actual y perspectivas”.El doctor Juan Reta, con el tema “La producción y cultivo de langostino malayo M. Rosenbergii: una alternativa de negocio”.La maestra Karla González, con su ponencia: “Estrategia de innovación del cultivo de langostino malayo en las regiones de Sotavento y las Altas Montañas”.Así mismo, la maestra Alejandra García con el tema “Alternativa de Producción acuícola: producción del langostino malayo en mono y policultivo.El ingeniero Jared Hernández, con su ponencia “Diseño y evaluación técnica-económica de un sistema de producción agroacuícola operado por tecnología fotovoltaica; y el maestro Axel Solano, con el tema “El bienestar animal en organismos acuáticos cultivados: criterios básicos a considerar”.Coincidieron en expresar en que el langostino malayo es una opción para disminuir la explotación de las especies nativas como el “langostino manos de carrizo” y “acamaya”, dos de las principales especies que habitan en Veracruz. Su explotación ha elevado el precio del producto. En cambio, el langostino malayo, una especie domesticada, se puede cultivar en estanques, incluso junto con tilapias, y el precio por kilo va de 450 a 500 pesos.Aseguraron que el Colegio de Postgraduados ya ha llevado a cabo el cultivo del langostino malayo o camarón gigante de Malasia, lo que ha sido de gran ayuda para productores, consumidores y lo más importante, ha ayudado a evitar la presión sobre las especies nativas o silvestres, las cuales al no haber sido domesticadas aun, no se puede cultivar debido a que son territoriales y caníbales, por lo que su tasa de sobrevivencia es muy baja.“En toda la República cada vez es más difícil conseguir especies nativas. Si no hacemos algo nos vamos a acabar el recurso, sería una pena perder los langostinos, un recurso que genera empleos para muchas personas”, explicó el doctor Alberto Asiain.Finalmente, los expertos agradecieron a las autoridades municipales por la invitación y el recibimiento, así como a los ciudadanos que asistieron a escuchar esta serie de ponencias y que marca un parteaguas para quienes deseen apostarle al cultivo de los langostinos.