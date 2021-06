Atrae Consejo General del OPLE cómputo de Castillo de Teayo

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), determinó atraer el cómputo de la elección de Castillo de Teayo, el cual originalmente había sido cambiado a Xalapa, pero que, tras la petición de los integrantes de su Consejo Municipal, ahora será realizado por el Consejo General.



Al reanudar la sesión permanente de seguimiento de los cómputos distritales y municipales, la noche de este domingo, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que este recuento, del que no se tienen los paquetes electorales porque fueron quemados, se hará al final de los diez que ya había asumido previamente.



“Vamos a votar un acuerdo para hacer la atracción del cómputo de Castillo de Teayo que nos ha requerido por oficio el Consejo Municipal (...) recordamos que es un cómputo que no tiene paquetes electorales porque en el lugar municipal quemaron los paquetes electorales”, dijo minutos antes de votarlo por unanimidad de votos.



Apuntó que esta tarde se realizó la sesión de trabajo previa que marca la Ley para comenzar con el conteo de los votos, y mañana a las 9 de la mañana arrancarán con el de Coxquihui, siguiendo posteriormente con los de Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Filomeno Mata, Coahuitlán, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y Tantoyuca.



Por lo que respecta a los de Jesús Carranza y Castillo de Teayo, explicó que al acabar los anteriores, harán una nueva reunión de trabajo para definir cómo será el recuento de estos dos últimos.



Alejandro Bonilla expuso que el orden de estos cómputos obedece estrictamente a la forma y a los tiempos en que se fue acordada su atracción por el Consejo General. “Están en estricto orden a cómo se votaron en el Consejo General, no obedecen a ningún otro orden, solamente a como fueron siendo atraídos por nosotros”, reiteró.



Álamo y Misantla distrital, en proceso



El titular del OPLE además señaló que la noche de este domingo se estaban llevando los cómputos de la elección municipal de Álamo Temapache y la distrital de Misantla, y mañana lunes a las 9 de la mañana continuaría el de los comicios de Tlalixcoyan.



“Se están realizando los dos en los lugares establecidos para ello. El día de mañana se realizará el de Tlalixcoyan a las 9 de la mañana, así está programado”, comentó.



Además resaltó que con excepción de los que fueron atraídos o cambiados de sede a Xalapa, los demás al interior del Estado ya culminaron.