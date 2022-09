Atrasan cirugías en IMSS de Orizaba por falta de insumos

Cuatro pacientes que presentan fractura expuesta cumplieron 28 días hospitalizados en el IMSS sin que a la fecha hayan podido ser intervenidos quirúrgicamente debido a la falta de insumos.Familiares de Carmen, de 20 años; Christian, de 22, y Alejandra de 41, mencionaron que en el nosocomio los directivos no les dan respuesta de cuándo podrían ser operados sus familiares.Mencionaron que ya parece una burla, pues a todos los han preparado para intervenirlos y finalmente les dicen que no se puede porque sigue sin llegar material quirúrgico.Señalaron que les habían dicho que ya el jueves a mediodía llegarían los insumos, pero de nueva cuenta no fue así.Comentaron que les dijeron que la próxima semana llegará el material, pero se atraviesa el 15 de septiembre y les han mencionado que por esa fecha no hay cirugías.Recordaron que Carmen ingresó el 19 de agosto; Cristian el 12 de agosto; Alejandra el 19 de agosto y posteriormente llegó otro paciente más.Dijeron saber que en nosocomios privados se cuenta con insumos para las cirugías, por lo que desconocen a qué se debe el desabasto en la institución.