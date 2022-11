Atropellos de autoridades contra docentes serán respondidos con la ley: SNTE

Guillermo Nonalaya Toralba, del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, declaró que responderán con la ley ante los atropellos por parte de las autoridades en la manifestación de docentes veracruzanos que exigen su aumento salarial promulgado por el presidente de México.“Únicamente queremos manifestar que cualquier atropello que cometan las autoridades la vamos a contestar como corresponde, con la ley. Porque consideramos que el derecho a manifestarse lo garantiza la Constitución y todos los tratados internacionales habidos y por haber”, dijo.Criticó el actuar de las autoridades por la falta de pago en el incremento salarial de los educadores veracruzanos, destacando que habría sido autorizado desde enero de este año.“Las autoridades educativas y el gobernador dicen que no les ha llegado el dinero, pero este derecho a nivel nacional fue acreditado por el mismo presidente de la República en enero de este año, si así fue ¿qué pasa con estas autoridades locales?”, cuestionó.Toralba puso en duda que las autoridades estatales no hayan recibido el dinero cuando otros Estados ya lo han hecho: “coincidimos con la diputada Martha Rosas Morales de que efectivamente ha sido enviado a nivel federal. Puedo yo citar ejemplos de otros compañeros a nivel nacional como es el caso de Michoacán donde ya se les ha pagado totalmente, como el caso de Puebla, mientras nos parece incongruente, algo insólito en el Estado de Veracruz las autoridades no hayan recibido ese dinero”.Destacando también que el estado de Oaxaca cuenta ya con este aumento, se preguntó por qué el Estado de Veracruz argumenta que apenas lo va a recibir.Nonalaya destacó el papel que han tenido los sindicatos en esta situación; “en este sentido, también quiero ostentar en evidencia la actitud de la mayoría de los sindicatos que no se han preocupado desde antes en poder exigir un derecho adquirido que la ley garantiza, acredita y le da toda la potencialidad a los trabajadores para reclamar ese derecho”.Asimismo, afirmó que es evidente un mal manejo, una mala información a los ciudadanos y a los trabajares educativos