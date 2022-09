Atzacan en espera de conocer si procede declaratoria de emergencia por socavón

El alcalde de Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador, señaló que se espera que en esta semana la Secretaría de Protección Civil del Estado determine si es procedente una declaratoria de emergencia para el municipio por el socavón que afecta a la carretera que va hacia Orizaba.Explicó que lamentablemente el socavón sigue creciendo y persiste el temor de que ponga en riesgo la estabilidad de al menos siete viviendas.Tras reunirse con habitantes de la colonia Revolución, a los que explicó cuál es la situación que prevalece en la zona, les señaló que de no ser procedente la ayuda del gobierno estatal o federal, el ayuntamiento intervendrá para la reparación de esta importante vía, que es el camino principal para la población.Los vecinos, principalmente amas de casa, le solicitaron que se permita el paso para los niños que van a la escuela, a lo que el presidente municipal mencionó que se valoraría esa posibilidad para no poner en riesgo a los menores.Indicó que, si no se puede recibir ayuda estatal y federal, el ayuntamiento puede redirigir recursos de las obras que tenía previstas para destinarlas a la reparación de la carretera.Reconoció que algunos habitantes podrían molestarse, pero debe haber comprensión pues se trata de una emergencia.