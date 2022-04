Auditan millonaria página turística de Xalapa que lanzó gobierno de Hipólito

El encargado de despacho de la dirección de Turismo Municipal, Josué Vázquez González, confirmó que la Contraloría Municipal está revisando el contrato de la página turística "Visita Xalapa" que se diseñó en el Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero y que supuestamente costó 2 millones de pesos.Y es que dijo que este sistema digital, que contempla videos, proyecciones y base de datos, quedó inconcluso, de ahí que se esté auditando todo el proceso para deslindar responsabilidades."Hay un proceso de revisión por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que esta página, como así se le llamó, es un sistema digital que contempla videos, proyecciones, base de datos; sin embargo, hay algunos aspectos que quedaron inconclusos, es por eso que desde que inició esta administración está en un proceso de revisión", manifestó.En la entrevista, Vázquez González expuso que aún no se conoce el fallo de este análisis, pero que más adelante la Contraloría Municipal tendrá que dar a conocer los resultados de la auditoría."A simple vista (quedó pendiente) unas partes de registros, unos videos en realidad aumentada que por ahí faltan y más que nada la parte de los buscadores, es decir, cuando tú pones Xalapa en un sitio te debería redireccionar en las primeras búsquedas, en esta plataforma te manda hasta la segunda o tercera posición, se está poniendo énfasis porque debería estar en el primer lugar", explicó.Sobre si el incumplimiento fue por parte de la empresa a la que se le entregó el contrato, expresó que "por lo que a mí me tocó observar es que la empresa cumplió con lo que se le contrató, no quisiera dar una información errónea hasta que pueda tener los argumentos necesarios para poder dar una información al respecto".No obstante, José Vázquez González mencionó que el extitular de la Dirección Municipal de Turismo ya fue citado por el Órgano Interno de Control, quién ya presentó los argumentos para refutar los señalamientos que se hicieron sobre este tema y otros más durante el tiempo que cumplió el encargo.