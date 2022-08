Auditoría del ORFIS a Grupo MAS podría tardar un año

Al menos un año tardará la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) a las finanzas del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V., aseguró el diputado local por el Distrito de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte.“Aproximadamente por lo que se tiene que ver de todos los estudios, la auditoría tanto va a ingresos, es técnica y financiera”, señaló.Acusó que desde 2016 a la fecha, el Grupo MAS no ha aportado ni un sólo peso en mantenimiento para la infraestructura hidráulica y aseguró que cuenta con videos donde exhiben las condiciones de la red de agua.“Está a la vista de todos como se encuentra la infraestructura, que es carísima en cualquier parte de Veracruz y del mundo. Y si algo afecta a los que vivimos allá es el óxido, hasta las mismas casas. Si no la atendemos, se echan a perder, afirmó.Advirtió que de “echar abajo” la concesión de Grupo MAS si se determinan cuáles cláusulas contractuales no se cumplieron.“Por eso una vez que se logre echar abajo el tema de Grupo MAS y que se vea que fallaron de las cláusulas que tienen de la concesión, tendrá que venir otro procedimiento y revisar que no se hayan violentado los derechos de los ex trabajadores del extinto SAS.Estimó que dicho sindicato contaba con al menos mil 209 trabajadores, de ahí dijo que han habido decesos, otros han aceptado ir a otros lugares a trabajar y quedan 900 en pie de lucha reclamando un despido injustificado.“Hay que liquidarlos desde el principio y con base en la Ley, hay una Ley General de Trabajo, cuando Boca del Río se separa, Boca del Río nunca aporta la parte proporcional que le tocaba de la liquidación”, aseveró.