Aumenta a más de la mitad número de escuelas reabiertas en Veracruz

Luego de dos semanas del regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto, el número de planteles educativos reabiertos aumentó a más de la mitad, pasando de 10 mil a 14 mil de las 24 mil escuelas que hay en Veracruz.



El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, aseguró que la dependencia irá actualizando la cifra de centros educativos reabiertos por voluntad de los padres de familia.



“Empezamos con 10 mil y fuimos aumentando y bueno nos hemos mantenido hasta ahorita en las 14 mil; esperamos llegar a abrir el total de todos los centros educativos”, declaró.



En su opinión, cada vez hay mejor ánimo entre docentes y padres de familia respecto al regreso a clases presenciales, además de que se están respetando los protocolos sanitarios y no se han registrado brotes.



Aseguró que luego de que se dio a conocer que algunos docentes dieron positivo al virus, como en la escuela secundaria general número 3 “Profesor Antolín Torres” de Xalapa, dicho plantel continúa trabajando puesto que la trabajadora ya estaba enferma al momento de iniciar el ciclo escolar.



Mencionó que cuando concluyó el ciclo escolar 2020-2021 ya se habían logrado tener mil 440 escuelas abiertas y en esa ocasión no hubo contagios o brotes entre los estudiantes.



“Ahorita estamos siguiendo todos los protocolos y no hemos tenido brotes y casos de COVID”, declaró en entrevista.



Sin embargo, reiteró que se justificarán las inasistencias de los profesores que sientan síntomas y no habrá sanciones para quienes se sientan mal y no acudan a laborar, mientras se determina si dan positivo a la enfermedad.