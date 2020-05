Aumenta afluencia de orizabeños en casas de empeño durante contingencia

Hasta un 25 por ciento ha incrementado la afluencia de pignorantes a las casas de empeño debido a la situación generada por la contingencia sanitaria por el COVID-19, señaló el empresario del ramo, Alonso Domínguez Ferráez.



Indicó que actualmente, las casas de empeño aceptan prácticamente todo tipo de artículos, lo que ha facilitado a la población que tiene alguna necesidad obtener un recurso dejando una prenda.



Mencionó que en comparación con meses anteriores, se observa un aumento de 25 por ciento en la afluencia de ciudadanos, lo que se atribuye a que muchos no pueden laborar por la contingencia o bien, si conservan su trabajo, posiblemente les redujeron el salario.



Agregó que aunque se tiene parada la venta de mostrador, pues no les permiten la comercialización, un gran número de personas acuden a empeñar pero con el fin de cuidar que no pierdan sus prendas se les da un préstamo bajo, de manera que tengan la posibilidad de recuperarlo, por lo que incluso se les dan más meses.



Domínguez Ferráez comentó que aunque no tienen permitido vender, sí hay venta a través de medios digitales, lo que puede aprovechar la población que tenga acceso a este medio.