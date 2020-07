Aumenta atención psicológica en Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba

Un incremento en la atención que se brinda en el área de psicología se ha observado derivado del confinamiento social debido a la pandemia, indicó la directora del Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO), Angélica Andrade Navarro.



Recordó que este organismo reinició labores recientemente tomando todas las precauciones sanitarias recomendadas por las autoridades tanto para beneficio de los pacientes como del propio personal y durante esta reapertura han visto un aumento de personas que acuden a solicitar apoyo psicológico.



Explicó que el confinamiento domiciliario ha provocado que la gente esté muy sensible o muy agresiva por la falta de comunicación social que cotidianamente tenía y que ahora ya no puede por la pandemia.



“Esto les causa cierta desesperación o depresión, por lo tanto es lo que hemos visto que se ha incrementado en psicología”, comentó.



Agregó que la atención que se está dando es desde niños que presentan modificación de conducta hasta adultos mayores.



Recordó que en el CRIO no solo se atienden problemas físicos, sino también los relacionados con la conducta.



Andrade Navarro indicó que la única recomendación que se hace a quienes quieren acudir a consulta es que acuda la persona sola, o si requiere de ayuda, puede acudir acompañada, en tanto que si es un niño el que va a consulta, solo debe ir con su mamá, pues no se permite el ingreso de más de una persona.



Mencionó que quienes llegan pasan por un proceso de lavarse muy bien las manos, luego a un rocío de sanitizante que se le da en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies y los objetos que lleve, además de que se les pone gel antibacterial en las manos y se les toma la temperatura, luego pasan al tapete de sanitización y ya de ahí pueden pasar.