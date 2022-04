Aumenta cáncer de mama entre jóvenes veracruzanas, afirman

Tras invitar a que los veracruzanos se sumen a la campaña “Hoy me pongo rosa” para ayudar a mujeres con cáncer de mama, la presidente de Grupo Reto Veracruz, Paloma García, lamentó que tras la pandemia, el número de pacientes con este diagnóstico incrementó.Se trata de personas cada vez más jóvenes, quienes están presentando cáncer de mama y por ello, la importancia de hacer conciencia de la detección oportuna.En la asociación se han atendido a mujeres de entre 16 y 26 años ya diagnosticadas.“Nos da mucha tristeza que esta enfermedad antes era en etapa de 30 y ya eran jóvenes, ahora sí nos sorprendió mucho una chica de 16 años, una señora joven de 26 años con una chiquita de 3 años que fue también por su prótesis, no sabemos la causa de la enfermedad, por eso hablamos de detección oportuna”, dijo.En coordinación con el DIF de Boca del Río, se realizará la campaña “hoy me pongo rosa” el próximo 4 de mayo, en donde además de recaudar recurso, también se ofrecerá información sobre la enfermedad.“En este mes de mayo en donde todos nos enfocamos en festejar a mamá, llevarle un regalo, creemos que es importante unirnos para mandarle el mensaje a la mamá, de la mamá trabajadora, de la mamá que está en casa, de la abuela joven para que se cuiden. Esta enfermedad cada vez baja más sus índices en la llegada a una mujer”.