Aumenta consumo de drogas entre xalapeñas, alerta AA

El consumo no sólo de alcohol, sino también de otras drogas como el cristal, ha ido en aumento entre la población femenina de la Capital Veracruzana, equiparándose o superando al de los hombres; situación que se vuelve una problemática incluso familiar cuando la persona no reconoce su adicción.Así lo indicó el coordinador de la Oficina Intergrupal de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) en Xalapa, quien pidió mantener el anonimato, al invitar a los "compartimientos basados en la experiencia de la mujer alcohólica en recuperación", como parte del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo.“Nosotros damos información a estas personas, a las mujeres, y tratamos de canalizarlas a los grupos de AA, muchas veces asisten, pero también hay mucha negación en ese sentido por los prejuicios que hay en la sociedad, las mujeres en la actualidad ya tienen un gran consumo, no solamente de alcohol, sino de otras sustancias”, expresó.En la entrevista telefónica apuntó que desde el año pasado han trabajado con mujeres que consumen otras drogas, “y se ha elevado mucho a llegar a equipararse el consumo en cuestión de mujeres y hombres por igualdad, incluso a veces más las mujeres que los hombres”.Aclaró que AA no lleva historias clínicas, ni datos de las personas que atienden, pero reiteró que “hay mucha incidencia” de ingesta de licor en las mujeres.“De unos años para acá hay una gran elevación en el consumo, no llevamos estadísticas pero sí estamos auxiliados a veces por los organismo gubernamentales como la Comisión Estatal contra las Adicciones (CECA), ellos hacen encuestas, nosotros no podemos hacerlo”, expuso.Enumeró que en Xalapa hay cerca de cien grupos de apoyos de Alcohólicos Anónimos, a los que remiten a las personas con problemas con la bebida, atribuyendo esta adicción a la falta de manejo de las emociones.“Tenemos una frase que hemos ido acuñando con el paso de los años y decimos que el alcohólico bebe por todo y por nada, por si tuvo mucho, por si no tuvo, porque hace calor o frío, por muchas razones, pero finalmente la cuestión es que no sabemos manejar nuestras emociones y nos refugiamos en el consumo de alcohol o de otras sustancias”, manifestó.Precisó que quienes acuden a la sede de la Oficina Intergrupal, ubicada en la avenida 20 de noviembre norte #38, Altos 01, o se comunican al teléfono 2288151250 para pedir el apoyo, con mayor frecuencia son los familiares de la persona alcohólica, preocupados por la situación y esperando que los puedan ayudar a salir de la adicción.“Pueden acudir a la sede o llamar a ese teléfono y ahí le vamos a dar la información y lo vamos a canalizar hacia un grupo, en el cual sesionamos una hora y media generalmente, la mayoría de los grupos están aquí en Xalapa, hay muchos horarios para que se puedan acomodar. Hay unos grupos que sesionan muy temprano en la mañana, 9:00 o 10:00 horas, otros a las 13:00 horas, 19:00 horas, 20:00 horas, hay para todos”, precisó.