Aumenta el trabajo en crematorio de Coatepec durante pandemia

El propietario del crematorio “Del Ángel Funerarias”, en Coatepec, Ángel Manuel Virues Ortiz, informó que en los últimos días, conforme se desarrolla la pandemia, los servicios de cremación han incrementado.



Aunque no detalló cifras, aseguró que este servicio ha sido más requerido por las familias debido a las muertes por COVID-19, además de resaltar que el cementerio de Coatepec ya no cuenta con espacios disponibles.



“Iniciamos en agosto de 2019, con una participación baja de cremaciones, debido a que era nuevo y hay cuatro hornos en la ciudad de Xalapa pero ahora con la pandemia se ha incrementado, la familia decide más cremar que inhumar, inhumar no porque ya no hay espacios en los cementerios de Coatepec y es más caro, la cremación es más barata y en 3 horas desaparece toda huella del virus y se entregan las cenizas a las familias”, señaló.



No obstante, informó que no todas las cremaciones pertenecen a su funeraria, que se encuentra ubicada en el ejido de La Orduña, pues el horno crematorio está disponible para este tipo de negocios en Xalapa y la región.



Por otra parte, precisó que su funeraria es un negocio lícito que cumple con todas las normas ambientales, esto debido a algunas quejas a través de redes sociales por el humo negro que se expide de las chimeneas del lugar.



“Al inicio de la pandemia llamó Salubridad de Xalapa, para informarnos que cuando se hiciera una cremación, el cadáver debe ingresar emplayado, con las bolsas herméticas de plástico y el cierre y estamos acatando las medidas que nos dijeron, el humo es negro debido a estas bolsas”, concluyó.