Aumenta la pobreza en México, lamenta CANACINTRA Orizaba

Las cifras no mienten y los indicadores revelan que va en aumento la pobreza y pobreza extrema en el país, pues los altos costos a los productos de la canasta básica generados por la inflación están afectando a este sector en gran medida, indicó el vicepresidente de CANACINTRA Orizaba, Juan Vega López.Entrevistado en referencia al nuevo acuerdo que realizó el Gobierno Federal con empresarios productores para ampliar el paquete contra la inflación y la carestía, con el compromiso de la canasta de 24 productos se mantenga en mil 39 pesos hasta el 28 de febrero del 2023, dijo el empresario que desde el primero que se firmó no se han tenido los resultados esperados."Por ello se debe seguir trabajando para controlar la inflación y sobre todo en esos productos que son básicos, pues mantenerlos en lo posible con costos razonables para que la gente los pueda adquirir".Añadió que no están demás esas reuniones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los empresarios y sus organismos para contener la inflamación local, nacional, pero las cifras no mienten y hay indicadores que revelan el crecimiento de los diferentes tipos de pobreza."Aquellos que sufren la pobreza y pobreza extrema son los más lastimados con este aumento y los de clase media cada día estamos más afectados".Finalmente apuntó que los empresarios están preparándose para el cierre del año, aunque el 2023 que se ve muy difícil."Sin embargo tenemos una actitud positiva pensando en que esto pudiera mejorar".