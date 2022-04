Aumenta la violencia contra mujeres de Coatzacoalcos, advierten

En lo que va del año el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Coatzacoalcos ya atendió más de 200 casos de violencia, informó la titular Rocío Espinoza Chevez.La cifra representa un incremento con respecto al año pasado cuando al cierre del primer trimestre se habían documentado 150.“Es un conjunto, desafortunadamente las mujeres que sufren una violencia física, las que llevan más de 10 años con una pareja o que ya tienen un matrimonio de tiempo es que han sufrido violencia psicológica y empiezan sufriendo violencia física y es cuando recurren al instituto, hay mujeres que sufren violencia económica que sus parejas a pesar de que saben que tienen niños menores de edad no les dan manutención para que puedan seguir sacando adelante a su familia”, señaló.Reiteró que se les da acompañamiento para levantar la denuncia ante la fiscalía especializada, además de ofrecerle los servicios de orientación, asesoría jurídica y psicológica.“No están solas, desde el momento en que entran aquí a pedirnos el apoyo a contarnos la situación que están pasando nosotros la canalizamos con la dependencia correspondiente porque no todas es porque tienen que levantar una denuncia ante la fiscalía, hay mujeres que quieren divorciarse de su pareja o que quieren la pensión alimenticia o que requieren otro tipo de asesoría”, agregó.Pidió a las mujeres a no solo denunciar vía redes sociales, puesto que se deben fincar responsabilidades contra los agresores cuando hay evidencias de violencia.