Aumenta número de mujeres desaparecidas en Veracruz, la mayoría son menores

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, alertó que en la entidad se está duplicando el número de mujeres que son reportadas como desaparecidas, destacando que se trata de un problema que se ha “desbordado”.Expuso que en el año en curso van 413 desapariciones de veracruzanas y en 2021 fueron un total de 685 casos, cuando en años previos el promedio anual no rebasaba las 300 mujeres desaparecidas.La académica resaltó la importancia de que el Gobierno dé una explicación sobre las probables causas del súbito aumento en reportes de desapariciones de mujeres, apuntando que un porcentaje importante son casos de menores de edad.“Gobierno del Estado, en su conjunto, tienen que hacer una revisión porque el tema de la desaparición y búsqueda de personas tiene que ver con distintas instancias”, declaró.Recordó que la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación (SEG0B), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), actualmente analizan una tercera Alerta de Violencia de Género para Veracruz.Casados González refirió que la sociedad civil solicitó dicho mecanismo precisamente a partir del incremento que se está registrando en casos de desapariciones de mujeres en Veracruz.“La misma sociedad civil está diciéndonos tanto a medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto que están viendo una insuficiencia (a nivel estatal) y están acudiendo al Gobierno Federal”, mencionó.Respecto a los sitios con más casos de este tipo, detalló que de enero a julio Veracruz puerto fue el municipio con mayor número de registro de desaparición de mujeres, con 61 casos.“En Xalapa fueron 52 mujeres desaparecidas; Martínez de la Torre 15 y Poza Rica son 14 mujeres. Hay 255 víctimas que son menores de edad; hubo 155 víctimas adultas; 16 son adultas mayores y en 3 casos más no se especificó categoría de edad”, puntualizó.La coordinadora abundó que actualmente no se conoce una razón a la que se pueda atribuir este aumento en las cifras y dijo que no se puede especular sobre posibles redes de trata al no haber información oficial.“Entonces esto nos llama la atención y, por lo menos de enero a julio de 2022 se han registrado 413 desapariciones únicamente de mujeres; es bastante importante porque todo apunta que se igualará a las cifras del año pasado.“El porcentaje mayor es de menores de edad, eso nos preocupa porque nos sugiere que algún tipo de situación que tenga que ver con la trata de personas, trata de mujeres en específico para fines no claros y el asunto también es que no sabemos cuáles son las diferentes situaciones que motivan la desaparición de mujeres, en este caso en específico.“No podemos ubicar todas las desapariciones por cuestión de tráfico de mujeres para fines no específicos y seguramente ilegales; no hay propiamente un diagnóstico oficial que nos diga cuál es la especificación de situaciones que originan las desapariciones”, subrayó.Reconoció la labor de instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda para la situación de informar casi en tiempo real en la desaparición de personas, aunque recalcó que lo primordial es conocer las causas por las que se duplicó el número de veracruzanas ausentes.“No sabemos cuál es el porcentaje y la importancia de ese porcentaje por ejemplo de situación de tráfico de personas, qué medidas podemos tener como familias, como instituciones educativas y gubernamentales.“Realmente la situación está desbordada y no hay estrategias puntuales ni pruebas que permitan frenar en conjunto como sociedad y como instancias gubernamentales esta situación (…). Realmente la situación está desbordada”, añadió.