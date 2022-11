Aumenta paso de migrantes venezolanos por Veracruz

El flujo de migrantes provenientes de Venezuela se ha incrementado y se ve reflejado en el tránsito por Veracruz, indicó el director de Atención a Migrantes del gobierno del Estado, Carlos Escalante.Recordó que la entidad es paso obligado para los centro y sudamericanos que intentan llegar a Estados Unidos."Todos los que entrar por Chiapas, es imposible caminar por Oaxaca, hay mucha sierra, tienen que caminar por el estado de Veracruz, Las Choapas, Sayula de Alemán y tratar de llegar al Altiplano, definitivamente es ruta obligada o abandono de migrantes que vienen de paso", dijo.Explicó que dadas las difíciles condiciones que existen para poder llegar hasta Estados Unidos, muchos están regresando, no obstante, solo se les permite estar máximo 30 días en el país."Se están dando cuenta los amigos venezolanos que no es tan fácil entrar a Norteamérica, nosotros se puede permitir el acceso, pero solo por 30 días, sin embargo, ya se dieron cuenta que no es fácil entrar a territorio norteamericanos lo que se está generando es un cuello de botella en la frontera norte y se están regresando".Sobre el accidente registrado en Paso Nacional el pasado lunes en donde fueron rescatados más de 100 migrantes de un tráiler, afirmó que no hubo lesionados y fueron puestos a disposición del Instituto National de Migración.