Aumenta posibilidad de casos de dengue hemorrágico en Coatzacoalcos

El dengue serotipo 3 ha sido identificado en Coatzacoalcos, lo que aumenta el riesgo que los casos sean hemorrágicos.Así lo confirmó el director de Salud Pública municipal, Javier Reyes, quien agregó que las principales colonias donde se han detectado enfermos son el centro y el poniente de este puerto.Pese a lo anterior, dijo que varias son las colonias que también tienen vecinos que presentan casos de la enfermedad, por lo que pidió a la población no bajar la guardia en los protocolos para evitar la reproducción del mosquito transmisor.“Recordar que el segundo semestre del año, que es la temporada de lluvias, se incrementan los casos de dengue, en Coatzacoalcos ya tenemos casos de dengue tanto del serotipo 1 como del serotipo 3 y esto hay mayor riesgo que tengamos casos de dengue con manifestaciones hemorrágicas.Afortunadamente y es lo más importante no hay defunciones, tenemos casos, seguramente va haber más casos”, detalló.Exhortó a las personas que, ante cualquier síntoma de fiebre alta, dolor de articulaciones, espalda, huesos o músculos, acudan de inmediato con un doctor, ya que actualmente suelen confundirlo con el covid-19, zika o chikungunya.“Les pedimos que no se auto mediquen, que vayan con su médico para que realmente podamos hacer el diagnóstico preciso y darle un tratamiento adecuado”, agregó.El doctor Reyes dijo que el panorama epidemiológico indica que habrá más casos, por ello destacó la importancia de que la población participe en la eliminación masiva de criaderos.