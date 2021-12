Aumentan adopciones de perros y gatos por temporada navideña en Coatzacoalcos

En un 70 por ciento aumentaron las adopciones de perros y gatos durante esta temporada, debido a que padres de familia los dan de regalo a sus hijos.Amaranta Castañeda Alvarado, representante de la Organización Civil “Ayudando a Patitas”, dijo que a través de los “showroom mascotas adoptivas” que han realizado en una plaza comercial han logrado colocar a mascotas en familias responsables.Sin embargo si detectan que no hay seriedad, prefieren no darlos en adopción.“Justamente las familias nos han contactado para regalar un cachorro a su hijo o a un niño, han habido personas insistentes a las cuales yo les comenté que no es un juguete, que es un ser vivo, les pido que tengan paciencia porque son muchas solicitudes las que recibimos y desde ahí se ve que es un capricho de un niño porque están marque y marque y no se ve que sea porque un adulto quiera adquirir esa responsabilidad”, comentó.Ante este panorama Castañeda Alvarado hizo un llamado a la ciudadanía para invitarlos adoptar con responsabilidad para darle un hogar digno a los animales que han sido rescatados de la calle o en situación de abandono.Los requisitos para adoptar una mascota son: copia del INE, comprobante de domicilio, llenar un formato de adopción, esterilizarlos en caso de que no lo estén por la edad, que la familia esté de acuerdo, tener un espacio amplio y con portón, ser mayor de edad.Contacto: 55 10 12 99 01 o en Facebook: ayudando a patitas.