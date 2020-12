Aumentan casos de COVID en Centro de Xalapa; habría más cercos sanitarios

La subdirectora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Flor Patricia del Ángel Aguilar, dio a conocer que los casos positivos y sospechos de Coronavirus han aumentado en la zona Centro de la ciudad y en el caso de que la población se siga concentrando en el primer cuadro, decidirán poner cercos sanitarios más estrictos.



"Se han confirmado casos de COVID-19 en la zona Centro de la ciudad, esto ha generado gran cantidad de contagios, de sospechosos y por ello, es indispensable que se lleven a cabo los cercos sanitarios. De momento sólo serán filtros en el Centro, si se continúa con la negativa de acatar las medidas, posiblemente será un cerco mayor".



Sobre los casos reportados, descartó que sean en la calle Victoria, tomada por vendedores ambulantes.



“Son datos que no se pueden revelar pero sabemos que son en el primer cuadro de esta ciudad”, dijo.



Aaclaró que los cementerios aún no se han visto rebasados pero se deben continuar acatando las recomendaciones de las autoridades para que el número de fallecidos no incremente.



Regresar al semáforo rojo, comentó, puede ser una opción al ser Xalapa la sede de 33 municipios de la Jurisdicción Sanitaria número 5.