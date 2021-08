Aumentan consultas por COVID entre niños, afirma Pediatra de Orizaba

Pediatras de Orizaba aseguran que han incrementado las consulta a niños por contagios de COVID-19.



El médico Alejandro Pimentel Domínguez indicó que esto se debe a que las familias están saliendo y conviviendo más en reuniones con otras personas.



Advirtió hay un buen número de población que aún no han sido vacunada.



Recordó que actualmente hay más cepas del virus y no se sabe realmente si todas las vacunas funcionarán para todas las variantes, de ahí que sea importante que aún quienes ya recibieron las dos dosis mantengan sus medidas preventivas como son el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, higiene de manos y evitar no sólo las reuniones, sino también evitar salir de manera innecesaria.



Agregó que los niños que se contagian del virus también se pueden complicar como cualquier persona, por lo que es importante enseñarles a mantener los protocolos para su cuidado.



Señaló que cuando los menores tienen malas condiciones nutricionales, alguna cardiopatía, asma, cáncer u otra enfermedad desgastante, es más fácil que se compliquen.



Mencionó que actualmente, en consulta privada atienda diariamente a un menor con COVID-19, y cuando un día no llega nadie, al otro día acuden dos, por lo que insistió en que las familias se cuiden y cuiden a los niños.