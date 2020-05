Aumentan cremaciones en Veracruz-Boca del Río; no sólo es por COVID-19

En la zona de Veracruz y Boca del Río, las cremaciones de cuerpos se han incrementado pero hasta el momento hay capacidad para abastecer la demanda ante decesos por el COVID-19 y otras causas.



Diariamente se realizan hasta 5 procedimientos en los hornos de la Funeraria La Luz, el promedio de cremaciones aumentó desde inicios del mes de mayo, señaló el encargado, Carlos Anaya Rosado.



"A partir de mayo estamos haciendo entre 4 o 5 en promedio porque el servicio de cremaciones no es solamente de los cliente propios, externamente unas funerarias se apoyan en nuestros hornos, eso hace que haya incrementado las cremaciones básicas. Hasta ahora, aun cuando creció la demanda, no ha afectado a sobrepasarnos".



Precisó que el repunte no forzosamente es por defunciones relacionadas al Coronavirus, sino porque al suspenderse los funerales y limitarse los servicios de inhumación, los familiares optan por la cremación.



En la mayoría de los casos, se limitan a recoger las cenizas y llevarlas a sus casas para evitar contagios.



"Las causas sí han sido diversas. No podemos generalizar el hecho de que el COVID-19 haya incrementado las defunciones, no. Estadísticamente, las definiciones en promedio diario por cualquier patología, por cualquier enfermedad. Aumenta (por) el COVID y porque muchas familias deciden no velar y pasar por el servicio de la cremación básica".



Luego de que causara extrañeza que el humo que expedía la Funeraria, Anaya Rosado, explicó que en ningún momento se pone en riesgo a la población.



"Se crean estos mitos y mala información. Básicamente, lo primero que debemos de tener en cuenta es que en la cremación del cuerpo hay humo, casi no es perceptible, es nada más lo que desechan nuestras chimeneas. El producto que sale es en estado gaseoso, es único y exclusivamente; el humo está regulado para no emitir de más".



En Veracruz y Boca del Río, son 5 funerarias que ofrecen los servicios de cremaciones.