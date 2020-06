Aumentan pérdidas para “banqueteros” por cancelación de graduaciones en Xalapa

Pérdidas de 100 por ciento acumulan organizadores de eventos y graduaciones, debido a la suspensión de actividades no esenciales y de actividades escolares.



"Es uno de los sectores más afectados, yo creo que están afectados en un 100 por ciento" explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Bernardo Martínez Ríos.



Cierre de escuelas por la pandemia canceló las planeaciones de fiestas de fin de cursos y por lo tanto, los servicios de graduaciones permanecen en cero.



Por lo que observó, hay gastronómicos que han incursionado en el ramo de la comida a domicilio.



"No ha habido graduaciones, no se permiten, son eventos que por la naturaleza de la pandemia no deben hacerse y al final es un sector que se vio afectado al cien por ciento".



Bernardo Martínez dijo que hay banqueteros que están parados por completo y que cada junio esperaban con ansías los fines de cursos.



"Para Xalapa sí es un sector que generan mucha economía, tanto en estas fechas como en diciembre, (...) tenemos un sector que se está tratando de reinventar y les está costando mucho trabajo".