Aumentan robos y asaltos en San Marcos de León, en Xico; piden más policías

Pobladores de la localidad de San Marcos de León del municipio de Xico, manifestaron que cada día se recrudecen más los delitos, como los robos a negocios y casas habitación.



Se quejaron que los 22 elementos policiacos con los que cuenta el municipio no son suficientes para resguardar a los pobladores de más de 30 localidades.



"No es por hablar mal pero por parte del municipio no se hace inversión en este tema, son 22 policías para más de 30 localidades", dijeron.



Vecinos de esa comunidad indicaron que los rondines a cargo de fuerzas del orden estatal inhiben a los delincuentes, no obstante, lamentaron que estas acciones no sean constantes.



"La Policía que hace rondines, la Estatal, en la localidad inhiben a los delincuentes. Desafortunadamente, no contamos con vigilancia siempre. Estamos mal. En Xico hay robos a cada rato. No sólo es aquí pero ahora se acentúa más en nosotros que lo estamos viviendo", reclamaron.



Finalmente, pidieron a las autoridades locales que inviertan en materia de seguridad y no en actividades que consideran, no sirven de nada.



"Pedimos mayor vigilancia, que apoye el Ayuntamiento, tienen que invertir en seguridad no en festivales como el canario y la villa navideña, en obras que se requieran", finalizaron.