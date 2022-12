Aumento a salario mínimo complicará revisiones a contratos colectivos: CROC

El secretario general de la CROC en la zona de Orizaba, César Silva Reyes, reconoció que el aumento del 20 por ciento al salario mínimo traerá consigo un panorama complicado pues al hacer la revisión al contrato colectivo de trabajo, algunos patrones no podrán soportar dar el incremento al sueldo.“Se tiene que buscar que la revisión de los contratos colectivos no quede por abajo del salario mínimo, del salario contractual, esto es un problema que vamos a tener en las próximas revisiones porque seguramente muchos patrones no van a querer dar el incremento del 20 por ciento, pero tampoco podemos quedarnos abajo del salario mínimo”.Por ello indicó el líder sindical que deberán estar atentos a las negociaciones y revisar los contratos, para que se vean favorecidos los sueldos y queden por encima de este salario mínimo.Al citar el caso de los ayuntamientos, comentó que no tendrán más opción que pedir el aumento del 30 por ciento para negociarlo y al final quedar con el 23 a 25 por ciento.“Viene la revisión de los contratos de los sindicatos de Orizaba e Ixtaczoquitlán y por 5 pesos no nos podemos quedar en lo mínimo, pero ahora con el aumento que se acaba de dar y que ya se anunció que será a partir del 1 de enero, requerimos con los ayuntamientos tener revisiones del 20 por ciento para que el salario mínimo que se percibe que corresponde casi al 80 por ciento de los trabajadores sindicalizados, sea un salario que sea contractual y no sea sujeto al salario mínimo”.Añadió que les corresponde hacer una negociación que pudiera permitir que el salario sea revisable cada año y nunca se quede por abajo del salario mínimo, sino arriba de este y por eso la necesidad de efectuar las revisiones.“Sino, va a llegar el momento en que todos los trabajadores estaremos sujetos a lo que decrete la Comisión Nacional de Salarios Mínimos e igual es posible que muchas empresas puedan pagar estos incrementos, habrá descalabros, los recortes, ajuste de personal en las empresas que no pueden pagar estos aumentos, si podría generar desempleo, ajuste de personal y el desempleo es preocupante".Finalmente, externó que aunque existe un aumento en porcentaje al salario mínimo, los costos de los diferentes productos de la canasta básica incrementan y eso nadie lo ha podido parar.