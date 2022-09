Aumento de 10% a tarifas de CMAS ya se cobra desde mayo, afirman

La actualización del 10 por ciento a las tarifas por el servicio de agua potable en la Capital del Estado es exorbitante, ilegal y arbitrario, y no se aplicará a partir del mayo del 2023, sino que ya está vigente desde mayo de este año, aseveró Arturo González, coordinador de Jefes de Manzana de la zona centro de la ciudad.Dijo que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) primero hizo efectivo el aumento y después pidió autorización.Explicó que el pasado 1 de junio, el Órgano de Gobierno de la CMAS sesionó para aprobar una actualización a las tarifas por los servicios de agua potable y por servicio de saneamiento, sin embargo, el aumento se empezó a aplicar desde el mes de mayo, antes de que se autorizara.En el acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 1 de junio del año 2022, se especifica que se aprueba y autoriza en los términos propuestos, las actualizaciones a tarifas de cobro por los servicios de agua potable, “las cuales entrarán en vigor a partir del mes de mayo”.Además, se ordena la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, pero extrañamente en la misma acta se puede leer, “para los fines legales procedentes, se extiende la presente a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veintidós”, cuando la sesión fue el 1 de junio.Asimismo, en la misma acta aprobada y en el rubro de las tarifas que aumentan por los servicios que proporciona CMAS, no se especifica el porcentaje de la actualización, pero en el acta que se publica en la Gaceta Oficial del Estado aparece una actualización del 10 por ciento.Así también, en la actualización de las tarifas del mes de mayo de este año que, publica la CMAS, no se especifica el porcentaje de actualización.