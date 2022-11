Aumento de peaje en casetas no impactará en costo de fletes: CANACAR

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Exome Zapata, el incremento del peaje en casetas federales el 16 de noviembre, corresponde al ajuste anual y que se había retrasado al inicio del 2022.El también integrante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), señaló que se estuvo aguantando todo el año como parte del programa para contener la inflación.Sin embargo, resaltó que esto no percutirá en el costo de los fletes.“Las casetas siempre se actualizan con el Índice Nacional de (Precios al) Consumidor (INPC) a principios de cada año, este año no hubo. Se había anunciado y se postergó por el tema como apoyo al tema de la inflación. Entiendo que ya no lo pudieron seguir conteniendo y se dio en varias casetas. Ayer que regresábamos del informe del gobernador tuvimos que ‘palmar’ 2 a 3 pesitos”, dijo.Exome Zapata recordó que a principios de año los empresarios del transporte de carga, hacen un proyecto de costos de operación y el ajuste de las tarifas de peaje está contemplado.En este sentido, aseguró que por parte de los transportistas no habría repercusión en el costo del traslado de las mercancías.“Es algo que ya teníamos contemplado desde el principio dentro de nuestros costos de operación que está contemplado que a principios de año incrementan”, concluyó.