Aumento de precios en México llega en cascada

Al arranque de 2020, pequeños comercios han sido notificados de aumentos que entrarán en vigor en los primeros días de este mes en marcas como Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala, Alpura, Marinela y Tía Rosa.



De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Bimbo fue la primera compañía en anunciar incrementos de hasta dos pesos en sus productos desde diciembre pasado, y en el caso de otros alimentos de grandes empresas entrarían en vigor desde el 2 de enero.



“En el caso de la leche y otros lácteos se va a presentar un incremento de uno a tres pesos en los productos de Lala, Alpura y Nestlé. En el caso de Marinela, creemos que habrá un aumento promedio de un peso”, dijo en entrevista con El Universal el presidente de la asociación, Cuauhtémoc Rivera.



Añadió que para las botanas, todas las marcas promedio que existen en el mercado estarían subiendo sus precios hasta 1.50 pesos.



En tanto, marcas de galletas como Gamesa tendrían un aumento de uno a dos pesos.



En el caso de los refrescos, que a partir de este año van a tener un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el incremento previsto por los pequeños comercios alcanzaría hasta dos pesos.



Por el momento las empresas refresqueras no han notificado oficialmente a los comercios sobre el alza en el costo de sus productos; sin embargo, se proyecta que el incremento se presente en los próximos días.



Ante la debilidad económica que prevalece en el país, la cual ha afectado el consumo, el ejecutivo de la ANPEC anticipa que 2020 será un año de bajas ventas para los pequeños comerciantes.



“Lo que esperamos para 2020 no dista mucho de lo que vivimos en 2019. El crecimiento de la economía será de 1% a 1.5% y no queremos echar las campanas al vuelo.



“Si cerramos un 2019 difícil con estancamiento, no vemos condiciones objetivas para que esto cambie de manera dramática en 2020. Será un año difícil y nos preparamos en esta lógica”, expuso.



El directivo destacó que ante el aumento previsto en los precios de varios productos, el incremento del salario mínimo de 20% para este año quedará pulverizado.



HUMO DE LUJO



Desde el 1° de enero, el precio de algunas marcas de cigarros registró alzas ante el ajuste del IEPS aprobado para este producto a partir de 2020.



Philip Morris México fue la primera empresa en entregar la lista actualizada de precios de sus productos, donde destaca el incremento de 57 a 63 pesos en la cajetilla de la marca Marlboro.



En redes sociales, algunos usuarios notificaron que el alza en estos cigarros alcanzó hasta 64 pesos en varios establecimientos, con lo que el aumento por cajetilla va de seis a siete pesos.



El ajuste aplicado al IEPS a partir de este año a los cigarros es de 0.49 pesos por pieza, que anteriormente era de 0.35 pesos.



Otras marcas como Benson & Hedges tuvieron un incremento de 57 a 63 pesos por cajetilla; Chesterfield ajustó de 49 pesos a 55 pesos, y Delicados y Faros pasaron a 50 pesos por cajetilla.