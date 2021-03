Aumento en combustibles seguirá debilitando economía mexicana: CANACINTRA

El incremento en el precio de los combustibles refleja un “agotamiento” de la economía mexicana, advirtió el el vicepresidente de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.



“Yo creo y estoy seguro que esto va a seguirla debilitando, la economía mexicana está mostrando signos de agotamiento real”, dijo.



El líder industrial recordó que el precio del gas, la gasolina y el diésel obedecen a un tema de mercado, no político.



“Yo recuerdo cuando el señor Presidente de la República comentó que gracias a él se estaba reduciendo el precio de la gasolina y realmente es un precio de mercado. Sería bueno rescatar esas palabras y preguntar qué ha pasado hoy con el precio del gas, con el tema de los combustibles Magna y Premium”.



El dirigente enfatizó que el mercado internacional de los combustibles no lo rige México, sino que depende de organismos internacionales.



“Esto se reflejó con el tema de los apagones en el norte y sur del país porque el precio del Gas Natural subió en el país y no pudimos hacer cobertura ante eso”.



García González observó que de todos los sectores económicos, las exportaciones del campo “sostienen” al país, aunque desde su punto de vista es “sobrecargar” dicha actividad.



“Esto se debe a una ausencia de políticas y que no tenemos un sector industrial fuerte, un sector que lo volteen a ver con temas de producción necesaria y lo que hacemos es caminar y caminar para buscar una reducción de los costos”.