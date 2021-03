Aumento en precio de gasolinas, transitorio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que será transitorio el aumento del precio en las gasolinas, porque no hay ninguna justificación para subir el precio del energético pues va acompañado de un subsidio.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que junto con la PROFECO ya se está supervisando la situación porque el subsidio gubernamental en la materia no llega al consumidor, sino que se queda con el intermediario.



“Ya estamos revisando este asunto, porque en efecto, sobre todo en la Ciudad de México y en otras partes pero aquí es notorio, están los precios arriba, sin justificación porque se tiene un subsidio. Lo que pasa es que no se traduce ese subsidio al consumidor, se queda en el intermediario. Como aquí se expresa, hay diferencias de precio, la gasolina puede venderse ahora en 18 pesos en una gasolinera y en otra en 22, cuatro pesos más”.



“Si esto está pasando tiene que ser transitorio porque el compromiso, los compromisos se cumplen, es que no aumente el precio de las gasolinas por encima de la inflación, nunca, o mientras estemos nosotros en el gobierno”, expresó.



Surit Berenice Romero Domínguez, subprocuradora de Servicios y encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), informó que el precio promedio nacional para la gasolina regular es de 20.37 centavos y se encontró que en algunas gasolineras lo están dando hasta en 24 pesos.



Mientras que otras estaciones de servicio realizan un esfuerzo por proteger a los consumidores y dan precios a 18 pesos y fracción.



“Estamos realizando visitas a estaciones de servicio para identificar las que se están quedando con el estímulo fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda”, dijo.