Aumento “record” de defunciones en San Andrés Tuxtla podría ser por COVID-19

Octavio Pérez Garay, alcalde de San Andrés Tuxtla, dio a conocer que aumentó considerablemente el número de defunciones en este municipio, siendo esta la cantidad de 247 personas fallecidas en un mes, cuando había un promedio de 100.



Explicó que a pesar que oficialmente la Secretaría de Salud da a conocer que con esta fecha hay 35 personas fallecidas por Coronavirus, la cifra real pudiera ser alarmante debido a que muchas de las personas contagiadas no van a hospitales por temor a infectarse y se quedan en sus casa, por lo que no entran en las estadísticas.



Explicó que las causas de la muerte de éstas son determinadas por neumonía atípica, paros cardiorrespiratorios y dengue, entre otras, no lográndose saber si estas personas estaban contagiadas por el virus.



Manifestó que en este mes, el caso de personas contagiadas aumentó considerablemente a 149, de la cuales 50 fueron en la última semana.



Octavio Pérez y quien recientemente dio a conocer que estaba contagiado de COVID-19, recomendó cuidarse y seguir las medidas preventivas que han dado a conocer las autoridades sanitarias.



Pidió ser radicales en el tema de los cuidados para no contagiarse de este virus, el cual considera de muy fácil contagio.