Aumentos salariales son mínimos por acuerdo con patrones: CTM

Las revisiones salariales y contractuales de los sindicatos adheridos a la CTM apenas alcanzaron entre el 5 y 6% de aumento al salario mínimo y no pueden incrementar más pues son acuerdos pactados entre el sector obrero y los patrones.Es decir, no se puede dar un incremento del 22% aún cuando la Comisión Nacional de salarios mínimos anunció que a partir del sábado primero de enero entraría en vigor este último porcentaje en relación al año pasado.Así lo señaló el secretario general de la CTM Regional en la zona centro, Jaime Anaya Romero, tras argumentar que los aumentos que se logran en los contratos colectivos de trabajo está muy por debajo de lo que realmente tendrían que ganar los obreros con mano de obra calificada.En este sentido mencionó que el aumento del 22% que se dio, recientemente no se aplica en todas las empresas, es decir, se logran acuerdos con los empresarios pues hay que negociar ya que lo más importante es mantener las plazas laborales más que un incremento salarial, no puede sacrificar lugares o espacios por un mejor salario, no sería justo.Para el entrevistado, la cuesta de enero inicio desde noviembre pasado, cuándo se empezaron a dar todos los aumentos en los productos de la canasta básica, servicios y demás, ya que en esa fecha estaba encima la inflación y por obvias razones se pulverizó el aumento al salario que se dio hace unos días.