Aún con austeridad, SECTUR contratará artistas “de moda” para eventos en Veracruz

El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, afirmó que, pese a que continuará la austeridad republicana en eventos de promoción en Veracruz, se buscará contratar a artistas “de moda” para eventos como Costa Esmeralda Fest.Reconoció que hubo críticas sobre la cartelera de Cumbre Tajín 2022, cuando lo principal es resaltar el aspecto cultural de los pueblos originariosIgualmente señaló que en anteriores administraciones se perdió el aspecto cultural y se convirtió en un esquema de conciertos, no obstante, la actual administración enfocará dichos eventos masivos para eventos como Costa Esmeralda Fest.“Recordemos que Cumbre Tajín es un tema que tenemos que priorizar la cultura totonaca; ese es el objetivo, pero también viene Costa Esmeralda Fest donde vienen ahí los artistas de moda; Cumbre Tajín siempre es importante”, declaró en entrevista.El Secretario acudió al Congreso del Estado para la inauguración de una exposición fotográfica referente al país de Irán.Martínez Olvera igualmente señaló que se revisarán los contratos que generó Xóchitl Arbesú Lago, su antecesora en el cargo, aunque personalmente piensa “que todo está en orden”.“Las auditorías siempre llegan, como han llegado cada año y se harán las revisiones pertinentes. Pero nada extraordinario, nada que no esté en la línea de trabajo común”, opinó.Respecto al presupuesto de la dependencia, mencionó que estará enfocando en que permee en todos los destinos turísticos y en todos los municipios con vocación turística.“La austeridad es un compromiso que tenemos todos por no erogar de manera irresponsable el presupuesto; siempre la austeridad que tenemos manifestar, con la cual tenemos que trabajar es ser respetuosos del dinero público”, declaró.