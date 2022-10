Aún con carencias, Cuerpo de Bomberos de Córdoba celebra su 95 aniversario

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Córdoba cumplió hoy 95 años de haber sido fundado. Nació un 12 de octubre de 1927 por iniciativa del sacerdote Francisco J. Krill.El comandante Ricardo Meneses Aguilar expuso que está corporación nace para beneficio de la población en Córdoba y después se extiende el servicio hacia otros municipios de la zona centro; es una de las estaciones más grandes después del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Veracruz fundado en 1873.Meneses Aguilar reconoció la labor de sus compañeros quienes cuentan con vocación de servicio y capacitación constante.Lamentó que pese a las carencias con las que trabajan siguen brindando atención a la población con mucho optimismo.A 95 años de haber sido fundado mencionó que siguen trabajando a través de colectas para adquirir equipos, capacitarse y seguir sirviendo.Córdoba tiene 65 elementos activos, 10 de ellos son mujeres, atiende 14 municipios de la zona centro y solo uno les brinda ayuda económica de manera mensual.Por su parte, el padre bombero, Óscar Fabricio Martínez Limón mencionó que celebrar 95 años como corporación es una bendición pues se ve el esfuerzo de mucha gente que a lo largo de diferentes generaciones han dado lo mejor de sí."Indudablemente pienso en primer lugar en el padre Francisco J. Krill, la alegría que le puso a su trabajo, el esfuerzo, el empeño que de alguna manera vemos coronado hasta el día de hoy, sin embargo, pues es un motivo de gozo, de alegría, pero a la vez también motivo para seguirnos capacitando, seguir en esta dinámica de preparación".El padre Óscar señaló que la mejor guardia es aquella en la que no hay servicio y no porque no les guste trabajar sino porque para la gente es una desgracia pues pierden su patrimonio y en el peor de los casos su familia".El padre Óscar Fabricio tiene 9 años en la corporación a través de los cuales se ha sumado a la búsqueda de apoyos económicos para seguir prestando el servicio a la población y espera que se haga efectiva la ley de Bomberos para que puedan recibir ayuda por parte de los ayuntamientos.