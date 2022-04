Aun con dunas estilo Dubái, Veracruz es un destino desaprovechado

Aún con las dunas en Chachalacas, y atardeceres tan hermosos como los del desierto de Marruecos, Veracruz es un destino turístico desaprovechado, coincidieron empresarios del turismo de aventura en la segunda emisión de AlCalorEmpresarial, por AlCalorPolitico y TeleClic.Bajo la moderación de Mauricio Cuevas Gayosso, los emprendedores del turismo extremo Mariela Fararoni y Guillermo Nájera de Aventúrate; Mane Salinas y Ericka Montero de Chachalacas Adventure admitieron que en últimos años dicha actividad floreció en la entidad, sobre todo en las expediciones al Cofre de Perote y los descensos de dunas en Chachalacas.Y solo en Veracruz es posible ir de la montaña (Cofre de Perote) a la playa (Chachalacas) en 3 horas, coincidieron los participantes en el panel realizado en Quinta Pico de Gallo.Sin embargo, a pesar de la riqueza, los prestadores coincidieron que Veracruz es un destino turístico desaprovechado, y no existe interés de las autoridades para atender dicho tema.“Hace falta que las autoridades empiecen a abrir los ojos, porque desgraciadamente tenemos un Veracruz muy desaprovechado, te acercas a las autoridades y le ves muy pocas ganas y su visión se reduce a Carnaval de Veracruz y Cumbre Tajín” refirió Memo Nájera.Y comparó que Costa Rica, que tiene una menor extensión que Veracruz, ingresa cinco veces más por actividad turística.Es tal el potencial turístico de Las Dunas de Chachalaca, que ahora las excursiones ahora incluyen San Isidro, en donde la composición de la arena le brinda una tonalidad diferente.“En Chachalacas puedes hallar algo muy similar a las dunas de Dubai o el Sahara y en San Isidro atardeceres al estilo del desierto de Marruecos” refirió Guillermo Nájera.Al tiempo del crecimiento de Chachalacas, los empresarios advierten de la participación de nuevos prestadores con una atención menos enfocada a una experiencia del visitantes.Y es que a decir de Mane Salinas de Chachalacas, no es “rentar por rentar” una cuatrimoto o un vehículo todo terreno (ATV), sino brindar un servicio y la seguridad para los visitantes.“En redes sociales te encuentras mucha gente tremenda, pero mucha de esa gente es porque tuvo alguna experiencia, la hizo y se dijo ‘se me hace fácil’ y la gente no vie que todo deporte de aventura y extremo lleva un riesgo”.Añadió que un error en el manejo de un ATV puede provocar una volcadura en la duna, o un extravío de los turistas con el mínimo cambio en la dirección del viento.Por su parte, Memo Nájera de Aventúrate, advirtió que pese a la arena, las dunas son y seguirán siendo peligrosas.“Es fácil perderte, una vez que te adentras, (…) de norte a sur las dunas siempre van caer picada y al revés, las vas a encontrar largas, no renten nada más una cuatrimoto, no es así de fácil, necesitamos gente que tengan la experiencia”.