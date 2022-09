Aun con grieta, puente “Torrentes" de Veracruz Puerto es seguro: Alcaldesa

El puente “Torrentes" es seguro y no representa riesgo, aseguró la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, esto luego de que el pasado lunes vecinos reportaran una grieta en la base de la vialidad.Precisó que se realizó la revisión por parte del Colegio de Ingenieros y determinaron que no impacta en la estructura del puente."Ya ellos nos dieron el dictamen que es seguro, que es un espacio seguro para transitralo", dijo.Una vez que las lluvias permitan se podrán realizar las acciones de reparación de la grieta, sin afectar la circulación vehicular.Además se continuarán realizando los trabajos para la construcción de un talud en un extremo lateral del puente para evitar deslaves como el ocurrido hace unos meses."Esperaremos a que no haya lluvias para hacer obra. Vamos a seguir con este puente todo este mes porque queremos hacerle mejoras pero que es seguro. Tiene el detalle del talud que vamos a seguir con los trabajos".La alcaldesa porteña, resaltó que la grieta que reportó ayer, no es nueva, pero con las lluvias apenas se empezó a visualizar.