El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, reconoció que hay algunos negocios que cada semana cambian el precio de sus productos a consecuencia de la modificación en los porcentajes de la inflación.Aunque reconoció que este panorama provoca incertidumbre, dijo que siguen esperanzados a que tanto noviembre con el Buen Fin, como diciembre con los aguinaldos, la situación económica pueda mejorar."Se ha tenido una alza a todos los productos y eso está haciendo que estemos modificando nuestros precios, que la inflación vaya para arriba. Prácticamente una vez por semana tenemos que cambiar los precios dentro del comercio".Destacó que en las recientes fechas de regreso a clases todo lo referente a los productos escolares tuvo algunas variaciones en sus precios, pero sí se notó la diferencia de los costos de hace casi tres años cuando empezaba la pandemia, a los que este año se manejaron.El entrevistado puntualizó que el tener que revalorar precios y reetiquetarlos por los cambios en costos, generan merma en la ganancia, además hace que no se tenga una certidumbre estable para la venta de los productos.En referencia sobre si van a prescindir de algunos trabajadores antes de que concluya el año, comentó que no está en el pensamiento de los comerciantes hacerlo, pues se sigue conservando el optimismo de que noviembre y diciembre serán buenos meses.Finalmente agregó que aún y cuando no tienen el dato en números, durante este año sí se han cerrado algunos comercios, pues se pueden ver algunas cortinas cerradas en el centro de la ciudad, pero este tema no es alarmante al ser muy pocos.