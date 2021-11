Aun con pandemia, en 2021 creció exportación de productos del campo mexicano

Durante la crisis sanitaria el sector de agronegocios fue el que más se fortaleció en la economía mexicana. Incluso, la exportación de productos del campo se incrementó durante el 2021, señaló Onécimo Pérez Ochoa, representante de la Asociación de Bancos de México.Esta industria representó 40 mil millones de dólares en generación de divisas y es que los productores continuaron sus ciclos agrícolas y los ganaderos invirtiendo en el sector."No se detuvieron, los productores siguieron sembrando, siguieron cosechando, los ganaderos siguieron ordeñando, produciendo leche y las exportaciones lejos de verse perjudicadas se incrementaron".Contrario a lo que se pensaba, no hubo situación crítica en el rubro de agronegocios, lo cual se reflejó en la disminución de solicitudes de créditos.A pesar de que se implementaron programas de financiamientos especiales para apoyo a los productores por afectaciones por el Coronavirus, no hubo solicitudes."En el 2020 a través de iniciativas de los propios bancos, la banca privada se puso en marcha un programa de apoyo COVID, el cual se pensaba que iba a ver muchas solicitudes y afortunadamente en la parte del sector primario no fue así. La parte de generación de alimentos y la parte de los créditos que se otorgaron al campo fueron los menos perjudicados, el sector se vio muy fortalecido".La Asociación de Bancos de México, resaltó que donde sí hubo afectaciones y gestiones de apoyo fue en el sector turístico.