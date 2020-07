Aun con pandemia, llegan a Xico por mandas u ofrendas para María Magdalena

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, admitió que visitantes han acudido a este Pueblo Mágico, durante los días en que se celebra a la Santa María Magdalena.



Entrevistado, dijo que estas visitas no han implicado aglomeraciones, pues son personas que llegan para cumplir alguna manda o llevar alguna ofrenda pero no se quedan ni provocan concentraciones.



Y es que señaló que a estas personas que provienen de municipios cercanos y algunas de otros lugares más lejanos, no se les puede impedir el ingreso al pueblo pero se les está invitando a seguir todas las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas y la sana distancia.



Aseguró que el anuncio que se hizo sobre la cancelación de todas las actividades artísticas y culturales, ayudó para que la gente no acuda en grandes cantidades.



“Visitan a la Santa por mandas, ha estado llegando gente de fuera, de los alrededores y de otros lados pero no en una cantidad exagerada, muy moderadamente, han estado llegando turistas. El anuncio de la cancelación de las fiestas a principios de mes fue algo bueno porque hizo entender a la gente y evitar que llegue más gente”, comentó.



Asimismo, explicó que para evitar concentraciones se colocaron vallas en el parque municipal, así como en la explanada del mismo, además de la instalación del filtro sanitario en el acceso de Xico, el cual finaliza este día y que fue colocado durante estos días.



Finalmente, agregó que los comercios han atendido el llamado de las autoridades locales y han acatado los horarios y las restricciones para la venta de alcohol.