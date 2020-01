Aún con recorte presupuestal, OPLE iniciará proceso electoral 2020-2021 en noviembre

El consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que a pesar de la reducción presupuestal de más de 190 millones de pesos que se le hizo al organismo, el proceso electoral 2020-2021, se iniciará en el mes de noviembre.



"No fue un trabajo sencillo. Ya no voy a decir más allá de todos los inconvenientes, quiero mandar un mensaje a la ciudadanía, que el organismo público local electoral les va a cumplir, aún en la austeridad, aún con el recorte presupuestal, nosotros vamos a realizar en proceso electoral, que quede claro".



Lo anterior, durante la aprobación de la redistribución del presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal del 2020, mismo que fue autorizado por el Congreso Local de 546 millones de pesos.



Al respecto, Bonilla Bonilla dijo que dicho recurso, se ejercerá de una manera austera, dándole prioridad a la elaboración de dicho proceso.



"Vamos a iniciar el proceso en tiempo y forma. Ya el presupuesto del año que viene es otra historia, y en donde espero que sean más conscientes y la Secretaría de Finanzas también para el presupuesto 2021, porque ahí sí se generan gastos millonarios y no porque los queramos hacer, sino porque el proceso electoral es muy caro".



Durante la sesión extraordinaria, se tuvo a bien aprobar por unanimidad, la reprogramación del programa operativo anual del OPLE para el año 2020, en el cual se eliminó la cartera de proyectos, en el que se contempla la educación cívica.



En ese sentido el consejero electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, manifestó que el recorte en el presupuesto, afectaría la participación ciudadana en los comicios electorales, y que las acciones que tiene proyectadas el OPLE, sólo se harán en la capital del Estado.



"La democracia no son sólo elecciones, Veracruz merece procesos ciudadanos democráticos, no se los estamos dando porque pareciera que, con este presupuesto, sólo podemos operar en Xalapa, cuando mucho llegamos al Puerto, y ese tipo de políticas regionales no sirven de nada".



Así también, su homólogo, el consejero electoral Roberto López Pérez, se unió a que esta crisis, afectará la cultura democrática como es el caso la promoción del voto en los municipios.