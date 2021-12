Aún es tiempo de colocar el nacimiento, invita párroco

Muy cerca de la navidad, el padre Florentino Lucas Valdez señaló que aún es tiempo de armar un pesebre y poner el nacimiento en el trabajo, en el hogar, en las celdas de una cárcel o en cualquier otro sitio.Señaló que, junto con los adornos, los arbolitos, las luces en las calles y los villancicos, el pesebre propicia un ambiente de paz.“Los detalles del nacimiento de Jesús en Belén los encontramos en los evangelios. San Lucas afirma que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada”, explicó.El encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción añadió que la preparación del pesebre en los hogares ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén.“Invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual. Nos habla del amor de Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Si no te has animado a poner el nacimiento, ¡manos a la obra!”, exhortó.