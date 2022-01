Aún no hay acuerdo salarial entre Ayuntamiento de Orizaba y sindicato: CROC

Hasta el momento no se ha llegado algún convenio o arreglo entre el Ayuntamiento de Orizaba y el sindicato, con el cual se tiene que hacer revisión contractual y salarial para no estallar la huelga, indicó el dirigente de la CROC César Silva Reyes, quien explicó que para poder hacerlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje lo primero que solicita, antes de desistirse del emplazamiento, es que exista un acuerdo de Cabildo."Lo que el alcalde tanto de Río Blanco, como Orizaba e Ixtaczoquitlán, pudieran ofrecerle a los trabajadores de beneficio, lo tiene que sesionar el cabildo, cuando nosotros acudamos a las audiencias en los tribunales debemos llevar el acta de cabildo como muestra de que es un conflicto resuelto y aprobado por el Cabildo".En este sentido dijo que lo comentado por el alcalde Juan Manuel Diez Francos, en referencia a que no habrá huelga, es porque son señas de que se darían los beneficios en términos reales, "y sólo estaríamos esperando que lo apruebe el Cabildo para acudir a Xalapa, por eso te digo que estamos en el tiempo porque la audiencia es hasta el 26 de enero y seguramente para ese entonces el cabildo ya aprobó los ofrecimientos que hace el alcalde".Aunque, dijo, el sindicato tendrá que llevarlos a su asamblea general para que la base trabajadora los apruebe y, a partir de ese momento se estará en condiciones de pedir al tribunal que archive.Dijo que los últimos estallamientos a huelga fueron hace 12 años en Ixtaczoquitlán con Claudio de los Santos Merino como alcalde y en el gobierno del expresidente Raúl Vera Aguilar en Río Blanco, pero no duraron ambas mucho tiempo.Añadió que en las próximas revisiones con los ayuntamientos de Ixtaczoquitlán, Rio Blanco y Orizaba, se pide el 12 por ciento, pero la aspiración oscila entre el 7 u 8 por ciento, aunque es más beneficio a veces, fortalecer las condiciones generales en el ámbito social que en el salario porque de manera inmediata hacienda sube la tarifa y quita el doble, explicó.Sobre las basificaciones, comentó que se tienen que ir dando con respecto al aumento de las necesidades de cada ayuntamiento, pero se deben ir cubriendo las jubilaciones o renuncias por la terminación de la relación laboral.