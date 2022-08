Aún no hay consenso en nueva redistritación electoral en Veracruz

El vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, indicó que seguirá el diálogo con las representaciones de los partidos políticos en torno a la conformación del tercer escenario de la distritación electoral tanto a nivel federal como local.Indicó que es necesario que las ocho fuerzas políticas estén de acuerdo en la distribución de las demarcaciones que fue propuesta, de lo contrario no podría aprobarse tal cual."Lo que vamos a tener ahora es tener un diálogo con las representaciones de los partidos políticos, con todas, pues para ver si existe un consenso respecto a las distintas propuestas", expuso el delegado del ente comicial en el Estado.Sobre las inconformidades que existían respecto a los distritos indígenas, particularmente en la zona de Papantla, Cervantes Martínez añadió que se tomaron en cuenta algunas manifestaciones que se hicieron en las reuniones informativas, lo que "modificó un poco el escenario" que se había presentado previamente."Pero sigue habiendo algunas pretensiones, sería muy complicado ahorita de definirlo. Entiendo que sigue habiendo algunos comentarios sobre todo en el ámbito local, es lo que estaríamos revisando de nueva cuenta para el tercer escenario", mencionó.El titular del INE en la entidad además añadió que hasta el momento se siguen contemplando dentro de un mismo distrito electoral federal a Tuxpan con Poza Rica y a Pánuco con Tantoyuca, lo que también había despertado molestias al estar actualmente separados y con una realidad social diferentes, por lo que no habría identificación entre sus habitantes."Lo que hay que definir allí son las cabeceras, es muy probable que continúe así hacia el tercer escenario, no estoy vaticinando nada, depende de lo que acuerden los partidos políticos, si es que logran hacer algún consenso, tiene que ser de todos. Si no están de acuerdo los ocho partidos, el consenso no procede", explicó.Añadió que si no hay un cambio en el tercer escenario, ya no se podría "mejorar" que Tuxpan y Poza Rica o Pánuco y Tantoyuca, ya no estén en el mismo distrito."Si vamos al tercer escenario con esa confirmación, obligadamente tendríamos que optar por Poza Rica o por Tuxpan (para cabecera distrital). Hacia finales de año vamos caminando (en la conformación del tercer escenario)", detalló Josué Cervantes Martínez.