Aún no hay fecha del sorteo del Servicio Militar Nacional

El Coronel de Infantería y Comandante del 111 Batallón de Infantería, José Guadalupe Gómez Salado, informó que todavía no reciben la indicación sobre la reactivación del sorteo de liberación de la cartilla militar y la realización del servicio militar para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad este año.“Todavía no llega la comunicación oficial si ya se activa pero no está suspendido. Está en indisponibilidad el personal que está llevando a cabo esa obligación”, manifestó en entrevista en los bajos del Palacio de Gobierno de la Capital, donde este martes se inauguró exposición fotográfica de los "200 años de la lealtad”.Añadió que los jóvenes pueden seguir tramitando la cartilla sin estar obligados a participar en el sorteo o hacer el servicio militar.“Sí, claro, en noviembre es el sorteo de la nueva clase y en diciembre se entregan las cartillas, especialmente para los que van a cumplir encuadrados o en disponibilidad. En diciembre se lleva a cabo la liberación de todas las cartillas”, aclaró Gómez Salado.Por otro lado, comentó que las tres zonas militares que hay en Veracruz en coordinación con las autoridades federales y estatales que auxiliaron a la población luego del paso del huracán Grace, ya concluyeron con la entrega de insumos y apoyos a la población de los municipios declarados como zonas de desastre.El Coronel de Infantería y Comandante del 111 Batallón de Infantería señaló que esto se llevó a cabo principalmente en el norte de la entidad.Además, indicó que próximamente retomarán la campaña de canje de armas, misma que también se había suspendido por la pandemia de COVID-19.“También ya se va a retomar el canje de armas por despensa y por computadoras, en su momento se les hará saber (…) todavía no se tiene un lugar. Producto del semáforo verde estamos retomando todas estas actividades a fin de hacérselas saber a la población y que participen de una u otra manera”, señaló.