Aún sin fecha para rehabilitación del puente de Texolo, en Xico

La rehabilitación del puente de Texolo en Xico podría ser efectuada por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



Refirió que en días recientes, el Ayuntamiento se reunió con autoridades de la exparaestatal para acordar sobre la reparación del inmueble, por lo que adelantó que es probable que la CFE sea la encargada de los trabajos.



“Se está trabajando con CFE para ver que nos den permiso. No es nada oficial pero es probable que la CFE sea quien rehabilite el puente. Estamos en pláticas con el Subdirector a nivel nacional y estamos en espera de que nos notifiquen que ellos harán la reparación, o en su caso que nos den permiso para que el Ayuntamiento pueda hacerlo”, explicó.



Sin embargo, no descartó que el Ayuntamiento pudiera también participar e incluso los mismos prestadores de servicios que se instalan al interior de esa zona.



“Acabamos de tener reunión hace unos días con prestadores de servicios. Ya se les informó y están en disposición de apoyar para la rehabilitación si así se requiere”, añadió.



Abrirán una vía alterna para acceder a la zona



Asimismo, el Regidor indicó que se abrirá un acceso de manera provisional hacia la cascada de Texolo, no así a la de La Monja; esto a través de una propiedad privada, con la finalidad de reactivar la zona turística.



“Se está viendo una vía alterna para acceder a la cascada, por una propiedad privada de un prestador de servicio (que) ya accedió. Es para reactivar la economía”.



Y es que dijo que los comerciantes tienen pérdidas pues el turismo ya no llega al Pueblo Mágico, de ahí que se busquen alternativas.



No obstante, aseguró que se analiza la zona para que no represente un riesgo para los visitantes, por lo que se realizará un estudio por parte de Protección Civil.



“Esta propiedad privada sería para acceder a la cascada de Texolo, no a la de La Monja, ya iniciaron los prestadores los trabajos de limpieza para acceder, se está viendo, analizando que se haga un estudio para tener los protocolos de seguridad. Todo esto si se hablita la vía alterna, beneficia a todos porque mucha gente ya no viene, al no haber acceso se pierde este turismo”, dijo.



Por último, dijo que la autoridad municipal insistirá ante la CFE para que se lleve a cabo la rehabilitación del puente Texolo.



“Pero estaremos insistiendo en que la reparación se haga lo más pronto posible”, finalizó.