Aunque COFEPRIS no avale, niños sí pueden ser vacunados: Abogado

Abogados de Xalapa presentarán las primeras solicitudes de amparo ante un Juez de Distrito para que se pronuncie sobre la inmunización antiCOVID en menores de 5 a 11 años de edad.Al respecto, el abogado Amilcar Hamal Reyes Guerrero indicó que podría ser este viernes cuando se presenten las solicitudes.Refirió que Estados Unidos inició la inoculación contra el COVID-19 en esta generación de menores de edad, luego de que este martes los Centros para el Control y la Prevención de ese país dieron luz verde a la vacuna de Pfizer/BioNTech.“Ayer se hizo la aprobación a través de una votación en Estados Unidos y nosotros vamos a presentar un amparo, estamos analizando estos temas, discutiéndolos con los abogados y el viernes estaremos presentando los primeros amparos y que se pueda analizar esta situación”, dijo.En este sentido, aseguró que, aunque en México la COFEPRIS aún no se ha pronunciado sobre el tema, el plan de vacunación contempla a un rubro que se denomina “el resto de la población” y es donde entran los menores de edad.Destacó además que por el único hecho de ser mexicanos con la edad promedio para recibir este biológico de Pfizerpueden ser inoculados, ya que se trata de un derecho humano.“El hecho de que no se ha pronunciado al respecto, no quiere decir que ellos estén fuera de ese beneficio de salud a nivel nacional, en ese sentido por el único hecho de ser personas, adolescentes o niños mexicanos que tienen la edad promedio y que Pfizer ya se ha pronunciado con relación a la vacuna y que precisa que se puede inocular una tercera parte de la dosis que se usa en adultos, con esa simple referencia, se pueden vacunar”, explicó.Asimismo, consideró que el Gobierno Federal y Estatal tendrán que activar cualquier tipo de estrategia de salud para evitar los contagios en menores y una de ellas es inocularlos.Finalmente, agregó que ya hay poco más de 30 familias que se han sumado a la petición de presentar los amparos y estarán a la espera de que una autoridad federal pueda otorgar la suspensión para efectos de que los menores puedan ser vacunados.“No dudo que en la medida que se vaya dando seguimiento a estos amparos, se sumen más padres interesados en este tema”, finalizó.