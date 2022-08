Aunque con poca Obra Pública, repuntan trabajos para constructores locales de Boca del Río

A pesar de que existe menos obra pública en comparación al año pasado, hay trabajo para los constructores locales, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jorge Alardín Córdova.El sector ha buscado capacitarse y ofrecer un mejor nivel en las licitaciones; incluso se han reunido con diversos titulares de diversas secretarías para presentar proyectos en los que se pueda participar."Las oportunidades que podemos tener este año seguramente son menores a las que teníamos el año pasado, eso sí nos está mermando, e insisto, lo que nos queda a nosotros como constructores es tratar de seguir compitiendo y tratar de mejorar", dijo.Además de la obra pública, también están apostando a la obra privada, incluso adelantó que ya hay constructoras que están participando en las licitaciones para la empresa cervecera de “Constellation Brands”.Remarcó que no sólo son agremiados de la zona de Veracruz y Boca del Río, sino también de la capital del estado.“Algunos de ellos ya participaron en una primera licitación que hubo la semana pasada respecto al manejo de tierras, a terracerías, todavía no dan los fallos, no sabemos quién va a ganar pero cuando menos tres o cuatro de esta cámara más otros afiliados a la misma cámara en Xalapa están participando", finalizó.